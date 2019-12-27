2019/12/27 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق تعرضت الفنانة سيرين عبدالنور، مساء أمس الخميس، للغرق داخل سيارتها بسبب عاصفة تسمى بـ “لولو” والتى ضربت لبنان، ولكنها في حالة صحية جيدة.وعلقت سيرين، على الأمر من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة :” وصلنا بخير وسلامة على بيتي بس الناس العلقانة على الطريق شي ببكي #لبنان_يغرق”.كما أضافت :” ولولو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانة لبنانية تنجو من الغرق داخل سيارتها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانة لبنانية تنجو من الغرق داخل سيارتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).