شيقيق الحلبوسي مطلوب للسلطات البريطانية

2019/12/27 | 10:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر مطلع ان وزارة الداخلية البريطانية استدعت المواطن العراقي المقيم في لندن “صدام الحلبوسيي” وقال المصدر لــ”تسريبات نيوز”ان صدام هو شقيق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.واضاف ان الاستداع […]

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