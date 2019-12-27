مشرع يحذر من التسرع في اختيار مرشح رئاسة الحكومة

2019/12/27 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح نسيم عبدالله، اليوم الجمعة، من التسرع في اختيار مرشح رئاسة الحكومة.

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