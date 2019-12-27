نتنياهو يفوز في انتخابات زعامة حزب الليكود اليميني

2019/12/27 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما ...





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