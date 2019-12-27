2019/12/27 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة اليابانية تقرر إرسال مدمرة إلى خليج عمان وبحر العرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/27 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكومة اليابانية تقرر إرسال مدمرة إلى خليج عمان وبحر العرب ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكومة اليابانية تقرر إرسال مدمرة إلى خليج عمان وبحر العرب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).