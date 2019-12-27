النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

2019/12/27 | 10:23 - المصدر: سومر نيوز

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أرتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد أن أظهرت بيانات إنفاقا قياسيا ل...

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