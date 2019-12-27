بعد قرار استقالته.. “صالح” مطلوبٌ لتولّي هذه المُهِمّة

2019/12/27 | 10:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالب رئيس ائتلاف #الوطنية #اياد_علاوي، اليوم الخميس، بـ«تشكيل حكومة مؤقتة» يرأسها #برهم_صالح تمهد لانتخابات مبكرة.وقال علاوي في تصريح صحفي: «نثمن موقف برهم صالح لرفضه مرشحين غير […]

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