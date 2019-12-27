ادعى انها ملك لجده! .. رجل دين معمم يقتحم كنيسة في بغداد بالقوة: التفاصيل كاملة

2019/12/27 | 10:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق القت القوات الامنية، القبض على رجل دين معمم قام باقتحام كنيسة في بغداد بالقوة مدعياً انها ملك لجده.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “القوات الامنية في الشرطة الاتحادية اقدمت على اعتقال رجل دين معمم قام باقتحام كنيسة في منطقة الاعظمية بالقوة، مدعياً انها وكلية بغداد وجامع النداء ملك لجده”.واضاف ان […]

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