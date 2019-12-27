التايمز: الربيع العربي في نسخته الثانية أشد غضبا

2019/12/27 | 10:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها ما وصفته صحيفة الغارديان بـ “زلزال الشباب” في العالم العربي، والاحتجاجات التي تشهدها عدد من الدول العربية، […]

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