عبدالخالق حسين - شعب مغلوب على أمره!!

2019/12/27 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين ما يتعرض له العراق اليوم من تخريب، هو أخطر مما تعرض له أيام الاحتلال الداعشي لثلث مساحته في حزيران عام 2014، والذي كلف تحريره عشرات الألوف من الأرواح، وعشرات المليارات من الدولارات، لأن الاحتلال الداعشي آنذاك كان مفضوحاً وصريحاً بجرائمه وتهديداته وأغراضه، والكل شعباً ومرجعية وحكومة، و إعلاماً كان متفقاً على تجريمه ومحاربته.أما أزمة اليوم فالأمر مختلف، فما يجري هو جريمة خُطِطَ لها من قبل آلهة الشر......

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