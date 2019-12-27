الصدر يغير موقفه من المرشحين الثلاثة ويوجه “سائرون” الى المعارضة

2019/12/27 | 10:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن “صالح محمد العراقي” المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رفض اسماء ثلاثة مرشحين كان قد طرحهم امس على انهم يلقون رضا ساحات الاحتجاج.ونشر صالح محمد العراقي […]

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