محسوبٌ على “الصدر” يدعو “سائرون” لاتّخاذ منهج المعارضة داخل البرلمان

2019/12/27 | 10:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق قالت صفحة “صالح محمد العراقي”، التي يُعتقد أنها تابعة لزعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر إن «عدم رد المتظاهرين على المرشحين الذين قدمهم أمس، بمثابة الرفض على توليهم لمنصب […]

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