2019/12/27 | 10:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف الوطنية يدعو رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة مصغرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/27 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية يدعو رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة مصغرة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية يدعو رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة مصغرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).