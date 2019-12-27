2019/12/27 | 10:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان أعفى فئات عمرية محددة من مواطني الجزائر من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيه.

وأعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، مواطني دولة الجزائر، الذين هم دون الـ15 عاما وفوق الـ65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة لدخول تركيا.

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، وحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيكون بإمكان الفئة المذكورة من المواطنين الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية لمدة أقصاها 90 يوما، في كل 180 يوما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعفي فئات عمرية جزائرية من التأشيرة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعفي فئات عمرية جزائرية من التأشيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).