2019/12/27 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن انجاز تطوير 24 شارعاً رئيسياً وحيوياً خلال السنة الحالية ,اليوم الجمعة, وبينت الامانة قيام ملاكاتها في دائرة المشاريع بانجاز تطوير 24 شارعاً مهماً ورئيسياً تنوعت الاعمال فيها بين التوسعة والتأهيل والاكساء والتطوير بشكل كامل وتوزعت على جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة وادخلت الخدمة بشكل كامل خلال السنة الحالية أبرزها سريع الشعلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: تطوير واكساء 24 شارعاً مهماً في العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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