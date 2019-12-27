غوارديولا: لا يمكن تعويض أغويرو

2019/12/27 | 10:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صرح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، بأنه سيواجه تحديا صعبا لتعويض سيرجيو أغويرو، حال قرر المهاجم الأرجنتيني الرحيل بنهاية عقده في 2021.

وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية "سيرجيو أغويرو لا يمكن تعويضه ومن أصعب الأمور ايجاد بديلا عنه".

وتابع "نتمتع بمهاجم رائع آخر هو غابرييل غيسوس، ربما سنضم مهاجما جديدا عندما يرحل سيرجيو، لكن لا يمكن تعويضه".

ويحل المان سيتي ضيفا على وولفرهامبتون، مساء اليوم الجمعة، وربما يشارك أغويرو في المباراة بعد تعافيه من إصابة الفخذ.

ويتطلع مانشستر سيتي للتقدم إلى المركز الثاني أمام ليستر سيتي، حال تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

وأشار مدرب برشلونة السابق إلى أن مستقبل أغويرو سيتحدد بناء على الحالة البدنية للاعب ورغبته في البقاء.

وقال المدرب الإسباني "لم أتحدث معه ولا أعلم نواياه.



في بعض الأحيان يجب عليك اتخاذ قرار، لكن في أغلب الحالات يحدد اللاعبون الأمر".

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