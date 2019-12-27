مبابي معجب بليفربول

2019/12/27 | 10:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبدى الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إعجابه باحتفالات ليفربول خلال الفوز على ليستر سيتي 4-0 في الجولة الـ19 من البريميرليغ.

وكان ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، قد أحرز هدفًا في المباراة، أمس الخميس، واحتفل على طريقة مبابي واضعًا ذراعيه على صدره، وهي نفس الطريقة التي يحتفل بها النجم الفرنسي.

ونشر أرنولد صورة لاحتفاله على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها: "أقوم بأي شيء يفعله مبابي".

وقام مبابي بالإعجاب عبر حسابه على "تويتر" بمقارنة عقدتها شبكة "بليتشر ريبورت" بين احتفاله وتقليد أرنولد له.

يذكر أن مبابي سبق أن ربطته تقارير صحفية أكثر من مرة بالانتقال إلى ليفربول، لا سيما أنه يرفض تجديد عقده الحالي رفقة باريس سان جيرمان.

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