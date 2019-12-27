2019/12/27 | 11:00 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ……………………….
انت وطني ومصلح وشريف وتطالب بأستقلال..؟؟؟ طيب… بعد ان = (((( غادر )))) عبدالمهدي(كرسي الرئاسة) خل نحچي طك بطك” – عبدالمهدي رفض ان يكون جزء من العقوبات الامريكية الاحادية […]
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انت وطني ومصلح وشريف وتطالب بأستقلال..؟؟؟ طيب… بعد ان = (((( غادر )))) عبدالمهدي(كرسي الرئاسة) خل نحچي طك بطك” – عبدالمهدي رفض ان يكون جزء من العقوبات الامريكية الاحادية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال.) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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