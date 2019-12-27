الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال.

2019/12/27 | 11:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ……………………….انت وطني ومصلح وشريف وتطالب بأستقلال..؟؟؟ طيب… بعد ان = (((( غادر )))) عبدالمهدي(كرسي الرئاسة) خل نحچي طك بطك” – عبدالمهدي رفض ان يكون جزء من العقوبات الامريكية الاحادية […]

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