الى ماذا يخطط الرئيس التركي؟

2019/12/27 | 11:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الجيش السوري مُتّجه إلى تحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها في ريف إدلب، وأهمّها السيطرة على معرّة النعمان ثم سراقب، على أن يكون جسر الشغور الم...

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