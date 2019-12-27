شاهد.. اللحظات الأولى بعد تحطم طائرة ركاب في كازاخستان

2019/12/27 | 11:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تحطمت طائرة ركاب في كازاخستان عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الماتي حيث كانت في طريقها إلى العاصمة نور سلطان، وأسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا على الأقل في حصيلة أولية، بحسب مسؤولين في المطار.

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