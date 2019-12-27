لجنة النفط والطاقة تطلب من سومو أجوبة تحريرية بشأن العقود

2019/12/27 | 11:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت لجنة النفط والطاقة النيابية، من إدارة شركة سومو تزويدها بأجوبة تحريرية ومعززة بالوثائق بشأن العقود التي أبرمتها في عمليات بيع النفط الخام واستيراد المشتقات النفطية وعمليات نقل النفط الخام.

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