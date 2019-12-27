2019/12/27 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفاة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السابق بشار مصطفى

يتبع......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السابق بشار مصطفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة نائب رئيس اللجنة الأولمبية السابق بشار مصطفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).