ما حقيقة الاقتتال الشّيعي- الشّيعي؟ وهل ستَصدُق تنبّؤات مستشار الصدر؟

2019/12/27 | 11:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وَصَفَ المستشار العسكري لزعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر الأحاديث التي تناقلتها بعض الصفحات والمواقع الإخبارية حول الصِدام الشيعي – الشيعي، بـ «التكهنات الرامية إلى حرق الوطن».وقال “أبو دعاء […]

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