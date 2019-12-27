2019/12/27 | 11:25 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أوضح رئيس هيأة النزاهة الأسبق، حسن الياسري، حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية برهم صالح الإستعداد لل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( توضيح لحكم الدستور في إعلان صالح الإستعداد للإستقالة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( توضيح لحكم الدستور في إعلان صالح الإستعداد للإستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).