الشابندر: المراجع في السياسة لا يتدخلون .. العراق بخير

2019/12/27 | 11:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةعلق السياسي العراقي، عزت الشابندر، على المشهد السياسي الحالي في العراق بعدما أكد رئيس لجمهورية برهم صالح، استعداده للاستقالة وعدم ترشيح محافظ البصرة...

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