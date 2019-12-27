خبير استراتيجي عن تصريح عواد: لا تستغربوا .. هذه عقلية الأحزاب التي تدير الدولة

2019/12/27 | 11:25 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةرد الخبير الاستراتيجي، ظافر الشمري، على تصريح النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، بشأن استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.وهاجم عواد رئيس الجمهورية خلال برنامج...

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