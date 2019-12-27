لبناني يقتحم مصرفا

2019/12/27 | 11:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمواطن لبناني دخل مصرفا في إحدى المناطق اللبنانية وفي حوزته فأس وطالب باسترداد أمواله المودعة في ذلك البنك.وبحسب شهود عيان هدد المواطن الموظفين بفأس مطالبا بإعطائه أمواله صارخا "صوروا صوروا، بدي مصرياتي بدي مصرياتي".وشهد البنك في ذاك اليوم ازدحاما كبيرا جراء توافد عدد كبير من المودوعين بهدف سحب أموالهم، مثله مثل العديد من البنوك اللبنانية الأخرى التي تعيش ضغوطا كبيرة في ظل تزايد الأزمة المالية في البلاد جراء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها منذ فترة.

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