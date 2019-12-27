الشابندر في تغريدة جديدة: الشيعة يلطمون الكُرد يَرقُبون السُنّة يقتربون

2019/12/27 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق علق السياسي المستقل عزت الشابندر ،اليوم الجمعة، على المرشحين الذين طرحهم صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر لرئاسة الوزراء.وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “السيد مقتدى الصدر (نيابة) عن (الشعب) يرشّح الكاظمي و العگيلي و الشيخ علي في مقابل من رشّحه شيعة البناء (نيابة) عن (الفاسدين) ، السوداني و […]

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