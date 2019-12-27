الأمن النيابية: إطلاق التخصيصات المالية لأكثر من ٤٦ ألفاً لمفصولي الدفاع والداخلية

2019/12/27 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن والدفاع، اليوم الجمعة، إطلاق التخصيصات المالية لمفصولي الدفاع والداخلية لأكثر من ٤٦ ألف درجة من المشمولين بالفقرة ج من المادة ٤٧ في موازنة العام "٢٠١٩.

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