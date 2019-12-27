هبوط اضطراري لطائرة عراقية في روسيا

2019/12/27 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر الخبير الدستوري ورئيس النزاهة الأسبق حسن الياسري، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، توضيحاً بشأن حكم الدستور في إعلان رئيس الجمهورية الاستعداد للاستقالة.

وقال الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "خطابَ رئيسِ الجمهور

بغداد اليوم- بغداد

كشف ديوان الرقابة المالية العراقية في تقرير له عن أداء مؤسسات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أن الكثير من المؤسسات فشلت في أداء واجباتها، حيث لم تتمكن أغلب الوزارات من إنفاق الأموال المخصصة للمشاريع.

وذكر ا

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن "سائرون"، ستار العتابي، الجمعة (27‏ كانون الأول 2019)، عن موقف تحالفه من ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء.

وكان علاوي زار البرلمان اليوم والتقى عدداً من الكتل السياسية لبحث ترشحه لرئاسة ا

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