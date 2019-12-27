بلال سمير الصدّر - مسرحية نهاية اللعبة(صموئيل يكيت):من الانتظار الى النهاية

2019/12/27 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بلال_سمير_الصدّر تتميز مسرحية نهاية اللعبة-من مسرح اللامعقول-بنهاية السؤال الفلسفي حول جدوى الانتظار،أي ان المسرحية تتحرك من الحيز الميتافيزيقي التساؤلي الخفي الى حيز الماده،مع بعض التحفظ كالعادة حول بعض الاشكاليات الماورائية التي بالتأكيد من الممكن ان تثار حول هذه المسرحية،إذا فلاضير من التسرع والقول أن اللعبة هي الحياة نفسها.إذا،نهاية اللعبة قد تكون هي الجزء الثاني والاخير من انتظار غودو،ومن الواضح اشتراكها ......

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