هكذا ردّ “صالح” على اتصالات قادة الأحزاب بشأن استقالته

2019/12/27 | 12:04 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق أكد “بريار شواني” مستشار رئيس الجمهورية #برهم_صالح أن الرئيس مُصرٌّ على استقالته، في حال لم يتم تقديم مرشح لرئاسة الحكومة يحظى «بقبولٍ شعبي».“شواني” قال لمراسل “الحل […]

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