خلفا للساعدي.. التميمي يتسلم مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب

2019/12/27 | 12:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن تسلم الفريق الركن، كريم عبود التميمي، رسميا، مهام قيادة قوات مكافحة الإرهاب في العراق....

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