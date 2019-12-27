زلزال يضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية بإيران

2019/12/27 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا شدته 5.1 درجة ضرب منطقة قريبة من محطة بوشهر النووية في إيران اليوم الجمعة.والزلزال متوسط الشدة، وهو ما يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة، ويبعد مركزه 53 كيلومترا شرقي محطة بوشهر الواقعة على ساحل إيران الجنوبي.… إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما […]

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