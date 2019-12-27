إيطاليا تبيح زراعة الماريجوانا في حدائق المنازل

2019/12/27 | 12:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام إيطالية، اليوم الجمعة، ان محكمة الاستئناف العليا في البلاد أصدرت حكما يقضي بأن زراعة الماريجوانا في حدائق المنازل الخاصة بحجم محدود لا تعتبر جريمة.

ووصفت وكالة Agi الإيطالية قرار المحكمة بأنه مصيري، مشيرة إلى أن المحكمة العليا كانت تنطق سابقا بشأن زراعة القنب من قرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت كل ذلك جريمة بغض النظر عن كمية النباتات المزروعة وطبيعتها، أما القرار الحالي فيلغي حسب الوكالة، المبدأ المذكور.

إذن فإن محكمة الاستئناف العليا دافعت عن منطلق يفيد بأن صحة المجتمع لا تتعرض للخطر من قبل شخص يتعاطى الماريجوانا بمفرده ويزرع القنب في مزرعته الخاصة.

يذكر أن السلطات الإيطالية سمحت عام 2013 بتعاطي الماريجوانا اعتمادا على وصفة طبية.

وإضافة إلى ذلك فإن قانون عام 2016 سمح للمزارعين بزراعة القنب الذي يحتوي على كمية منخفضة من مادة تتراهيدروكانابينول، ما أعطى عمليا الضوء الأخضر لبيع الماريجوانا الخفيفة في متاجر متخصصة.

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