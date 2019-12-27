إطلاق التخصيصات المالية لـ٤٦ ألف من منتسبي الدفاع والداخلية المعادين للخدمة

2019/12/27 | 12:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، إطلاق التخصيصات المالية لأكثر من 46 منتسب من مفصولي الدفاع والداخلية المشمولين بالفقرة ج من المادة ٤٧ في موازنة العام ٢٠١٩.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "الغد برس"، أن "رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا، التقى مجموعة من مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية واستمع إلى عرض عن أهم المشاكل التي يواجهونها وأبرزها إطلاق التخصيصات المالية للمشمولين بالفقرة ج من المادة 47 في موازنة عام 2019".

وأضافت "على آثر اللقاء خاطب رئيس اللجنة وزارة الداخلية التي على آثرها أيضاً فاتحت وزارة المالية لغرض إطلاق التخصيصات المالية لأكثر من ٤٦ ألف درجة من المشمولين بالفقرة ج من المادة ٤٧ في موازنة العام "٢٠١٩.

ووعد رئيس لجنة الامن والدفاع، وفق البيان، "بمتابعة ملف عودة المطرودين من وزارتي الداخلية والدفاع من عام ٢٠٠٨ ولغاية عام ٢٠١٤ والذين تم فصلهم بسبب أحداث (صولة الفرسان) من منتسبي الفرقة 11والفرقة 14".

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