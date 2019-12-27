القوات الامنية تداهم المناطق الصحراوية القريبة من بحيرة الرزازة بحثا عن مطلوبين

2019/12/27 | 12:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي الجمعة، بان القوات الامنية داهمت المناطق الصحراوية القريبة من بحيرة الرزازة بحثا عن مطلوبين.

وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت المناطق الصحراوية باتجاه بحيرة الرزازة جنوبي قضاء عامرية الصمود جنوب مدينة الفلوجة، بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية ومخابئ لأسلحة".

واضاف ان "القوات الامنية داهمت تلك المناطق لتطهيرها من خلايا ارهابي داعش ومخابئ لأسلحة ضمن خطة القيادات الامنية تطهير تلك المناطق بالتزامن استطلاع طيران الجيش على تلك المناطق"، مبينا ان "عملية المداهمة تأتي لتأكد من خلو هذه المناطق من خلايا ارهابي داعش وتطهير المناطق المستهدفة من خطر الاسلحة الغير منفلقة".





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