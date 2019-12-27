صالح العراقي يسحب الدعم من 3 مرشحين لرئاسة الوزراء

2019/12/27 | 12:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عدم رد المتظاهرين على المرشحين الثلاثة الذين طرحهم امس "رفضا من...

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