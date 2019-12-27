2019/12/27 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | هبوط اضطراي لطائرة عراقية في مطار مينسك بسبب خلل فني في سماء روسيا

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | هبوط اضطراي لطائرة عراقية في مطار مينسك بسبب خلل فني في سماء روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | هبوط اضطراي لطائرة عراقية في مطار مينسك بسبب خلل فني في سماء روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).