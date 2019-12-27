اللواء خلف يدعو المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين

2019/12/27 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الجمعة، المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات.

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