وضع خارطة جديدة لدرء مخاطر عناصر داعش في ديالى.. هذه أدواتها

2019/12/27 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، باعتماد خارطة طريق جديدة لدرء مخاطر تنظيم داعش في قاطع المخيسة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية المشتركة المنتشرة ضمن قاطع المخيسة في حوض الوقف (25 كم شمال شرق بعقوبة) والقرى القريبة منها بدأت باعتماد خارطة طريق جديدة في البعد الامني، ابرز ملامح تعزيز نقاط المرابطة واعادة الانتشار وتغيرات مهمة في خطط مسك الارض".

واضاف المصدر، ان "خارطة الطريق جاءت بعد تكرار هجمات تنظيم داعش على نقاط المرابطة قرب ومحيط قرية المخيسة والبساتين القريبة منها ما ادى الى وقوع اصابات مباشرة في صفوف قوات الجيش"، مؤكدا ان "القصف الليلي لبعض المناطق التي تنشط بها خلايا داعش احدى الادوات المستخدمة لدرء مخاطر الارهاب عن القاطع".

وكانت نقاط الجيش في قاطع المخيسة شهدت مؤخرا تسجيل العديد من الهجمات من قبل داعش ما اسفر عن وقوع اصابات مباشرة في صفوف القوات الأمنية.

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، عن انطلاق حملة واسعة لتمشيط مدارس ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة، بعد النزاعات العشائرية التي شهدتها الناحية.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقو

بغداد اليوم- متابعة

أكد الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، الجمعة (27 كانون الأول 2019)، أن الجهاز لديه تقييم كامل عن التهديدات المعادية والنشاطات الإرهابية، مبيناً أن العدو ليس له القدرة على تهديد الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة الانباء

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الجمعة، ان عناصر الحشد تمكنوا من احباط تعرض لداعش جنوب مدينة سامراء.

وقالت الهيأة في بيان، ان "قوات الحشد الشعبي، عالجت محاولة تسلل لتنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة سامراء ومحاولتهم

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