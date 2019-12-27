الدفاع النيابية: إطلاق التخصيصات المالية لاكثر من 46 الف من المفصولين

2019/12/27 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع، الجمعة، إطلاق التخصيصات المالية لمفصولي الدفاع والداخلية لأكثر من ٤٦ ألف درجة من المشمولين بالفقرة ج من المادة

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