2019/12/27 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

ذكر معاون محافظ البصرة لشؤون البلديات حسن النجار, اليوم الجمعة, عن تشكيل لجنة لإدارة المياه في البصرة التي تعد الاولى من نوعها على

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