صخرة تُذهل العلماء

2019/12/27 | 12:58 - المصدر: سومر نيوز

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عثر رجل على صخرة، في ماريبورو بمنطقة غولدفيلدز التي اشتهرت خلال تزايد عمليات البحث عن الذهب في أسترال...

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