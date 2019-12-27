الملا لتحالف البناء: اصلاح النظام اهم من المكاسب الانتخابية

2019/12/27 | 12:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خاطب النائب السابق حيدر الملا، اليوم الجمعة، تحالف البناء، مطالباً اياهم بالتنازل من اجل الشعب.

وكتب الملا في تغريدة على "تويتر"، تابعتها "الغد برس" قائلا "الإخوة في تحالف البناء، التنازل من اجل الشعب قمة العلي والرفعة، وفيكم من قدم الدماء في معركة الشرف ضد داعش".

واضاف ان "العودة الي خيار الشارع والالتزام بتوجيهات المرجعية فيه حقن للدماء وحل للازمة، اصلاح النظام متقدم على المكاسب الانتخابية".

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