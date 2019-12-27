لؤي العاني: شفيت من الإصابة وحلمي تمثيل الاولمبي في اسيا

2019/12/27 | 12:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس

اكد لاعب المنتخب الاولمبي بكرة القدم، لؤي العاني، اليوم الخميس، ان حلمه كان تمثيل المنتخب في بطولة اسيا.

ونشر العاني صورة على "الانستغرام" للتقرير الطبي الخاص بإصابته لتأكيد عدم اصابة.

وعلق العاني على الصورة قائلاً "سمعت كلاما يقلقني عن أنني لا اريد اللعب للمنتخب او اتخلى عن بلدي وانني لست مصابا في الوقت الحالي، لكن اقسم بالله انني كان حلمي ان امثل بلدي".

وكان العاني من ابرز الاسماء التي ساهمت بوصول العراق الى كاس اسيا تحت ٢٣ عاما.

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