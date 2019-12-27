المرجعية الدينية في العراق… تمسك العصا من الوسط أم تضرب بها؟

2019/12/27 | 12:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انحياز السيستاني لمطالب الشعب دحضَ ما تروجه الحكومة لطة بأن التظاهرات مؤامرة خارجية صباح ناهي باحث وكاتب عراقي موقف المرجعية الدينية الشيعية في العراق لازال موضع جدل، فمن الاكتفاء بالتنديد […]

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