2019/12/27 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الطائرة العراقية كانت في رحلة من بغداد الى مينسك عاصمة روسيا البيضاء

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