الاعلامي احمد البشير يوجه رسالة الى صالح العراقي

2019/12/27 | 13:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه الاعلامي احمد البشير ،اليوم الجمعة، رسالة الى صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.ووجه البشير حديثه الى صالح العراقي قائلاً له ان السكوت علامة الرضا وليس الرفض، وذلك في اشارة الى مرشحين رئاسة الوزراء.وقال صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري ،اليوم الجمعة، انه […]

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