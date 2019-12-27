“سائرون” تكشف عن “خيار واحد” لدعم المرشح لرئاسة الوزرا

2019/12/27 | 13:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة “سائرون” العراقية عن “خيار واحد” لتحالفها في دعم المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وهي الإرادة الشعبية.العراق… كتلة سائرون: لن نعقد اجتماعات جانبية لاختيار مرشح رئاسة الحكومة القادم […]

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